Україна має намір продовжувати роботу над угодою з США щодо рідкісноземельних металів - Стефанішина

Україна має намір продовжувати роботу над угодою з США щодо рідкісноземельних металів, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"На останній зустрічі, що відбулася в Мюнхені, була домовленість, що продовжиться робота щодо цієї угоди (про рідкісноземельні метали - ІФ-У). Україна має намір цю роботу продовжити", - сказала Стефанішина журналістам у середу, відповідаючи на запитання щодо процесу перемовин по угоді зі США про рідкісноземельні метали.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкісноземельних металів не працюватиме.