Інтерфакс-Україна
Події
18:50 19.02.2025

Україна має намір продовжувати роботу над угодою з США щодо рідкісноземельних металів - Стефанішина

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Україна має намір продовжувати роботу над угодою з США щодо рідкісноземельних металів - Стефанішина

 Україна має намір продовжувати роботу над угодою з США щодо рідкісноземельних металів, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"На останній зустрічі, що відбулася в Мюнхені, була домовленість, що продовжиться робота щодо цієї угоди (про рідкісноземельні метали - ІФ-У). Україна має намір цю роботу продовжити", - сказала Стефанішина журналістам у середу, відповідаючи на запитання щодо процесу перемовин по угоді зі США про рідкісноземельні метали.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкісноземельних металів не працюватиме.

Теги: #стефанішина #сша

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