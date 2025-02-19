12:52 19.02.2025
США допомагають Путіну вийти з багаторічної ізоляції – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський вважає, що США проводять дії з виведення РФ з ізоляції.
"Я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомагають Путіну вийти із багатолітньої ізоляції", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.
Він вважає, що однією з причин цього є дезінформація, під впливом якої перебуває команда президента США Дональда Трампа. "Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і рускіє, вони дуже радіють", - додав Зеленський.