Інтерфакс-Україна
Події
12:52 19.02.2025

США допомагають Путіну вийти з багаторічної ізоляції – Зеленський

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США допомагають Путіну вийти з багаторічної ізоляції – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США проводять дії з виведення РФ з ізоляції.

"Я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомагають Путіну вийти із багатолітньої ізоляції", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

Він вважає, що однією з причин цього є дезінформація, під впливом якої перебуває команда президента США Дональда Трампа. "Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і рускіє, вони дуже радіють", - додав Зеленський.

Теги: #путін #зеленський #сша

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