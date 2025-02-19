Україні без допомоги США буде дуже важко, вважає Буданов

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив про важливість збереження підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

"Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, один у полі не воїн", - сказав Буданов в інтерв'ю польському оборонному виданню Defence24, опублікованому у середу.

При цьому він наголосив, що співпраця з США є "двосторонньою та взаємовигідною".

"Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової", - сказав Буданов.