Інтерфакс-Україна
Події
12:04 19.02.2025

Україні без допомоги США буде дуже важко, вважає Буданов

1 хв читати
Україні без допомоги США буде дуже важко, вважає Буданов

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив про важливість збереження підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

"Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, один у полі не воїн", - сказав Буданов в інтерв'ю польському оборонному виданню Defence24, опублікованому у середу.

При цьому він наголосив, що співпраця з США є "двосторонньою та взаємовигідною".

"Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової", - сказав Буданов.

Теги: #буданов #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 27.05.2025
Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

10:52 27.05.2025
США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

10:21 27.05.2025
США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

08:11 27.05.2025
Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

06:39 27.05.2025
Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

18:53 23.05.2025
Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

14:33 17.05.2025
Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

Обмін полоненими 1000 на 1000 може відбутися вже наступного тижня – Буданов

12:45 04.05.2025
Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

10:21 16.04.2025
Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

14:39 13.04.2025
Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

ВАЖЛИВЕ

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

ОСТАННЄ

СБУ затримала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині

Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

Лісовий назвав умови для проведення лінійок до "останнього дзвоника" в традиційному форматі

Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

Лісовий про проєкт "Президентського університету": чи буде будуватися новий університет покаже час і ресурси

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Шмигаль озвучив головні цілі і пріоритети держави в освіті

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

Викрито злочинну групу, яка допомагала військовим скоїти СЗЧ і виїхати за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА