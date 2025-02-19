Інтерфакс-Україна
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09:57 19.02.2025

Верховний суд залишив під захистом історичний ареал Львова

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Верховний суд залишив під захистом історичний ареал Львова

Верховний суд ухвалив рішення, яким залишено в силі наказ Міністерства культури і стратегічних комунікацій про затвердження науково-проєктної документації, яким визначено межі й режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.

"Верховний суд задовольнив заяву позивача — ТОВ "Нью-Трейдінг Львів" про відмову від позову. Отже, суд виніс ухвалу про визнання нечинними попередніх судових рішень та закриття провадження у справі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що попередні рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду не відповідали інтересам держави.

"Скасування наказу МКСК створило би серйозні ризики для збереження історичного обличчя Львова та його унікальної культурної спадщини. Наразі недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що могли б призвести до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова", - додали у відомстві.

Теги: #львів #верховний_суд #ареали

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