Інтерфакс-Україна
Події
09:14 19.02.2025

Оплата проїзду банківською карткою тимчасово не працює на кількох станціях київського метро

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Оплата проїзду банківською карткою тимчасово не працює на кількох станціях київського метро

На турнікетах більшості станцій Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії Київського метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Як повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у середу вранці, йдеться про станції від "Академмістечка" до "Вокзальної".

"Сплатити за проїзд можна: транспортною картою; QR-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий; паперовим qr-квитком. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

На всіх інших станціях, включно з усіма станціями "синьої" та "зеленої" ліній турнікети працюють у звичайному режимі.

"Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - додали у КМДА.

Теги: #картка #оплата #метро

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