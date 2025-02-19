19 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1092 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1092 RUSSIAN AGRESSION

19 лютого відзначають День запобігання плагіату, Міжнародний день перетягування канату, Міжнародний день захисту морських ссавців (День китів).

В Україні - День Державного герба України.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Архипа і Филимона, а також мучениці Алфії.

Міжнародний день захисту морських ссавців (День китів)

Запроваджено у 1986 р., коли набув чинності мораторій на китовий промисел, оголошений Міжнародною китовою комісією.

День Державного герба України

Цього дня 1992 р. Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом Великого герба України.

Наша держава має 3 офіційні символи – Державний Герб, Державний Прапор та Державний Гімн. Саме вони є уособленням українського народу, його культури та звичаїв.

Міжнародний день перетягування канату

Щороку 19 лютого у світі відзначають Міжнародний день перетягування канату. Як вид спорту перетягування канату існувало тисячі років тому. Це підтверджується стародавніми малюнками, знайденими в Єгипті, Китаї, Греції, Японії тощо.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Георгія Миколайовича Висоцького (1865-1940), українського вченого в галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки та гідрології, основоположника науки про ліс і лісову дослідницьку справу;

110 років від дня народження Степана Івановича Малюци (Малюци-Пальчинецького) (1915-1991), українського бандуриста, композитора, поета, педагога, громадського діяча (США). Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 19.11.1915 р., 12.02.1915 р.;

100 років від дня народження В'ячеслава Олександровича Кудіна (1925-2018), українського вченого, кінознавця, філософа (США);

90 років від дня народження Віктора Іларіоновича Павлюка (1935-2007), українського графіка, художника.

Ще цього дня:

1900 - Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна";

1913 - Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1954 - Схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

1992 - Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

1993 - Англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1999 - У США затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко;

2003 - У Києві пройшла прем'єра фільму "Мамай", що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2004 - Кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грамів;

2014 - Протистояння на Грушевського. Бійня на Інститутській. У відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, з січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами. Апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Церковне свято:

День пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Алфії. Жили вони всі в місті Колоси (сучасна Туреччина) у I столітті.

Архип був єпископом, Филимон - заможним жителем міста, який, разом із дружиною Алфією, сповідував християнство. Обоє вони були сподвижниками апостола Павла і всі прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа. В будинку Филимона та Алфії проводилися таємні богослужіння. Саме під час одного з них їх всіх і схопили. Спочатку били камінням, довго катували. Та святі не зрадили своєї віри і померли з молитвою на вустах.

Іменини: Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.