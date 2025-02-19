На покровському напрямку за добу знешкоджено 352 окупанта та 26 од. техніки – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 352 військовослужбовця, однак тривають ще 11 боєзіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 вівторка.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім цього, українські військові знищили три танки, сім одиниць автомобільної техніки, одну БМ-21“Град”, чотири міномети, багі, два мотоцикли і гармату, також пошкодили танк, БМ-21“Град”, дві бойові броньовані машини, квадроцикл та дві гармати.

Як зазначається, на Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Українські захисники відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bCYvxSSb9hZHpWgwmsyHyYDTeCRYGqd95LpLPb98eM7VZMbFQNCtUPWytJftkebUl