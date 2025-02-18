Інтерфакс-Україна
Події
18:09 18.02.2025

Президентка Міжнародної Федерації ТЧХЧП вивчала потреби Сумщини для допомоги

1 хв читати
Президентка Міжнародної Федерації ТЧХЧП вивчала потреби Сумщини для допомоги
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Президентка Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХЧП) Кейт Форбс під час дводенного робочого візиту в Сумську область вивчала потреби регіону для подальшої допомоги.

“Метою поїздки було визначення нагальних потреб регіону та пріоритетних напрямів підтримки, яку може надати Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Фейсбуці.

Форбс обговорила з головою Сумської військової адміністрації Володимиром Артюхом, представниками Сумської міської територіальної громади питання щодо відновлення пошкодженого житла, створення додаткових місць для внутрішньо переміщених осіб, подальшу гуманітарну підтримку місцевих жителів і постраждалих від війни.

Форбс також ознайомилась з роботою Сумської обласної організації УЧХ, зокрема із загоном швидкого реагування, який здійснює евакуацію цивільного населення з прикордонних територій через постійні обстріли з боку Російської Федерації.

Форбс запевнила, що Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця продовжить підтримувати Український Червоний Хрест у допомозі українцям, зокрема громадам Сумщини.

 

Теги: #кейт_форбс #учх #мфтчхчп #сумщина #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 26.05.2025
Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

12:05 25.05.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

21:14 24.05.2025
Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

18:27 24.05.2025
Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

15:28 24.05.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

14:08 22.05.2025
Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

10:22 21.05.2025
УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

13:55 20.05.2025
УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

10:07 15.05.2025
УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

ОСТАННЄ

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16

НКЦПФР погодила зміну структуру власності управителя ФФБ столичних ЖК "Еврика" та "Патріотика"

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА