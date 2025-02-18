Президентка Міжнародної Федерації ТЧХЧП вивчала потреби Сумщини для допомоги

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Президентка Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХЧП) Кейт Форбс під час дводенного робочого візиту в Сумську область вивчала потреби регіону для подальшої допомоги.

“Метою поїздки було визначення нагальних потреб регіону та пріоритетних напрямів підтримки, яку може надати Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Фейсбуці.

Форбс обговорила з головою Сумської військової адміністрації Володимиром Артюхом, представниками Сумської міської територіальної громади питання щодо відновлення пошкодженого житла, створення додаткових місць для внутрішньо переміщених осіб, подальшу гуманітарну підтримку місцевих жителів і постраждалих від війни.

Форбс також ознайомилась з роботою Сумської обласної організації УЧХ, зокрема із загоном швидкого реагування, який здійснює евакуацію цивільного населення з прикордонних територій через постійні обстріли з боку Російської Федерації.

Форбс запевнила, що Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця продовжить підтримувати Український Червоний Хрест у допомозі українцям, зокрема громадам Сумщини.