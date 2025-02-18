Інтерфакс-Україна
Події
18:01 18.02.2025

В Україні цифровізовано послугу отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника

1 хв читати

Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації цифровізували послугу отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (ЧСЗ).

Згідно з повідомленням Мінветеранів, відтепер ці статуси можна отримати без заповнення паперових документів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій Україні.

Зокрема, статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.

В свою чергу, статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці мають право отримати: один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти; утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Зазначається, що розгляд заяви та ухвалення рішення буде здійснюватися впродовж 30 днів.

"Важливо: подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми заяв можуть тільки особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків)", - повідомили у відомстві.

Теги: #мінветеранів #оівв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 28.03.2025
Понад 8,4 тис. ветеранів та їхніх сімей отримали власне житло завдяки програмам Мінветеранів за 2020-2024рр

Понад 8,4 тис. ветеранів та їхніх сімей отримали власне житло завдяки програмам Мінветеранів за 2020-2024рр

14:49 05.03.2025
Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

18:59 19.02.2025
Українські ветерани зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування в Сербії - Мінветеранів

Українські ветерани зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування в Сербії - Мінветеранів

09:55 11.02.2025
Понад 2 тис. військових вже отримали статус УБД автоматично – Мінветеранів

Понад 2 тис. військових вже отримали статус УБД автоматично – Мінветеранів

11:04 06.02.2025
Мінветеранів з партнерами запускають благодійну платформу "Дітям Героїв"

Мінветеранів з партнерами запускають благодійну платформу "Дітям Героїв"

22:30 03.02.2025
Мінветеранів вважає некоректним порівняння повернення радянських військових з Афганістану з поверненням українських військових з фронту

Мінветеранів вважає некоректним порівняння повернення радянських військових з Афганістану з поверненням українських військових з фронту

10:36 03.02.2025
У Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID

У Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID

13:12 31.01.2025
Вже понад 150 спортзакладів приймають оплату від ветеранів-учасників програми виплат на заняття спортом - Мінветеранів

Вже понад 150 спортзакладів приймають оплату від ветеранів-учасників програми виплат на заняття спортом - Мінветеранів

10:44 31.01.2025
Мінветеранів не виявило порушень прав держслужбовців, про які повідомляв ветеран та ексспівробітник Шибалов

Мінветеранів не виявило порушень прав держслужбовців, про які повідомляв ветеран та ексспівробітник Шибалов

14:01 24.01.2025
Розпочато бета-тестування з отримання через портал "Дія" статусів для ветеранів

Розпочато бета-тестування з отримання через портал "Дія" статусів для ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

ОСТАННЄ

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16

НКЦПФР погодила зміну структуру власності управителя ФФБ столичних ЖК "Еврика" та "Патріотика"

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА