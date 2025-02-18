В Україні цифровізовано послугу отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника

Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації цифровізували послугу отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (ЧСЗ).

Згідно з повідомленням Мінветеранів, відтепер ці статуси можна отримати без заповнення паперових документів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій Україні.

Зокрема, статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.

В свою чергу, статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці мають право отримати: один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти; утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Зазначається, що розгляд заяви та ухвалення рішення буде здійснюватися впродовж 30 днів.

"Важливо: подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми заяв можуть тільки особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків)", - повідомили у відомстві.