Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин

Президент України Володимир Зеленський скасував офіційний візит в Ер-Ріяд, про який було оголошено раніше, в зв'язку з ситуацією навколо російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого, та переніс його на 10 березня.

"Не може бути рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч, на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Цю інформацію ми отримали з меді. Мені все одно хто залишається в Ер-Ріяді, хто їде, мені не все одно, що подумають партнери, я не хочу ніяких співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі у вівторок.

Зеленський повідомив, що українська сторона зв'язалася з партнерами в Саудівській Аравії. "Ми домовились, що з офіційним візитом я буду 10 березня", - сказав він.

За словами Зеленського, на американську делегацію "ми чекаємо у Києві".