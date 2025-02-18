Інтерфакс-Україна
Події
17:42 18.02.2025

Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин

1 хв читати
Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин

Президент України Володимир Зеленський скасував офіційний візит в Ер-Ріяд, про який було оголошено раніше, в зв'язку з ситуацією навколо російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого, та переніс його на 10 березня.

"Не може бути рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч, на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Цю інформацію ми отримали з меді. Мені все одно хто залишається в Ер-Ріяді, хто їде, мені не все одно, що подумають партнери, я не хочу ніяких співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі у вівторок.

Зеленський повідомив, що українська сторона зв'язалася з партнерами в Саудівській Аравії. "Ми домовились, що з офіційним візитом я буду 10 березня", - сказав він.

За словами Зеленського, на американську делегацію "ми чекаємо у Києві".

Теги: #саудівська_аравія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 26.05.2025
Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

17:43 26.05.2025
Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

17:16 26.05.2025
Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

15:35 26.05.2025
Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

19:56 24.05.2025
Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

18:33 23.05.2025
Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

ОСТАННЄ

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16

НКЦПФР погодила зміну структуру власності управителя ФФБ столичних ЖК "Еврика" та "Патріотика"

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА