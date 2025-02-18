Рубіо: для закінчення війни РФ проти України всі учасники повинні бути з цим згодні

Щоб покласти край війні РФ проти України, всі учасники повинні бути з цим згодні, це має бути прийнятним для них, заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з російською делегацією в Саудівській Аравії.

“Для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути з цим згодні, це має бути прийнятним для них”, - сказав він на брифінгу у вівторок.

За словами Рубіо, метою сьогоднішньої зустрічі було продовжити телефонну розмову, яка відбулася тиждень тому, і “почати налагоджувати ці лінії зв'язку”. Він додав, що “робота ще попереду”.

“Сьогоднішній день - це перший крок на довгому і складному, але важливому шляху”, - сказав він.

“Президент Трамп прагне покласти край цьому конфлікту, і, як він сказав під час своєї президентської кампанії, він хоче, щоб він закінчився справедливо, щоб він був стійким і довготривалим, а не призвів до нового конфлікту через два-три роки”, - зазначили у Держдепі.

Рубіо зазначив, що “цього буде нелегко досягти”, але Трамп “єдиний у світі, хто може розпочати цей процес”.

Відповідаючи на питання про ймовірне послаблення санкцій США проти РФ, держсекретар наголосив, що “санкції - це все результат цього конфлікту”.

“Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не збираємося визначати, які саме. Ми точно не збираємося обговорювати це сьогодні або на пресконференціях, якщо вже на те пішло. Є й інші сторони, проти яких діють санкції. ЄС в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були введені”, - заявив Рубіо.

Він підкреслив, що мета - завершити війну так, щоб мир “був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін, що беруть участь”.

Коментуючи те, що українці та європейці занепокоєні відстороненням від переговорів, Рубіо заявив, що “ніхто не залишається осторонь”.