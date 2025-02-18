Інтерфакс-Україна
Події
15:51 18.02.2025

Зеленський заявив, що Україна очікує гарантій безпеки від США, ЄС та Туреччини – ЗМІ

1 хв читати
Зеленський заявив, що Україна очікує гарантій безпеки від США, ЄС та Туреччини – ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13376

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, повідомляє агентство Anadolu.

"Як країна, ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Однак ми хочемо, щоб закінчення цієї війни ґрунтувалося на певних гарантіях безпеки. Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою", - сказав Зеленський, виступаючи на церемонії.

Він наголосив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, стверджуючи, що не може діяти всупереч українській Конституції.

"Якщо Туреччина може надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б бачити Туреччину також залученою до цього процесу", - сказав він. "Ми ніколи, за жодних обставин, не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України", - заявив Зеленський.

Президент також підтвердив відданість України поверненню окупованих територій дипломатичним шляхом, підкресливши: "Тому що ми не хочемо втратити наших людей - наші люди є нашим найбільшим скарбом".

Він додав, що ці питання також обговорюватимуться під час його зустрічі з президентом Ердоганом, повідомляє агентство.

Теги: #туреччина #єс #сша #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 26.05.2025
Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

17:43 26.05.2025
Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

17:16 26.05.2025
Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

16:59 26.05.2025
В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

15:40 26.05.2025
Україні від США необхідні конкретні справи, а не слова - голова комітету Ради

Україні від США необхідні конкретні справи, а не слова - голова комітету Ради

15:35 26.05.2025
Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

05:31 26.05.2025
Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

02:17 26.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

01:58 26.05.2025
Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

ОСТАННЄ

У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП

"УЗ" усунула наслідки провалу колії на дільниці Ясіня-Вороненко і відновлює рух

Швеція надає 4,8 млрд крон на зміцнення обороноздатності України

Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

Середньодобові показники ворожих атак з березня виросли на 41% - DeepState

Апеляційна палата ВАКС застосувала санкцію та стягнула у дохід держави активи громадянина РФ — власника мережі АЗС

Глави МЗС України та Молдови домовилися тісніше співпрацювати для протидії гібридним загрозам з боку РФ

ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

Мінкультури обговорило з гуманітарним комітетом Ради ситуацію в "Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА