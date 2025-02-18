Зеленський заявив, що Україна очікує гарантій безпеки від США, ЄС та Туреччини – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, повідомляє агентство Anadolu.

"Як країна, ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Однак ми хочемо, щоб закінчення цієї війни ґрунтувалося на певних гарантіях безпеки. Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою", - сказав Зеленський, виступаючи на церемонії.

Він наголосив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, стверджуючи, що не може діяти всупереч українській Конституції.

"Якщо Туреччина може надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б бачити Туреччину також залученою до цього процесу", - сказав він. "Ми ніколи, за жодних обставин, не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України", - заявив Зеленський.

Президент також підтвердив відданість України поверненню окупованих територій дипломатичним шляхом, підкресливши: "Тому що ми не хочемо втратити наших людей - наші люди є нашим найбільшим скарбом".

Він додав, що ці питання також обговорюватимуться під час його зустрічі з президентом Ердоганом, повідомляє агентство.