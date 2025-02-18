Нацполіція ліквідувала організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

Правоохоронці викрили 10 учасників наркоугруповання та ліквідували лабораторію з виготовлення наркотичного засобу канабіс зі щомісячним прибутком у 3 млн грн, повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські з’ясували, що до складу організованої злочинної групи входило 10 осіб – чоловіки та жінки віком від 20 до 33 років. Серед них - мешканці Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Кривого Рогу, а також жителі інших міст та селищ перелічених областей. Вони діяли за чіткою схемою та дотримувалися конспірації. Ролі було розподілено між організаторами, постачальниками, фасувальниками, збувачами та іншими виконавцями. Зловмисники виготовляли наркотики у спеціально облаштованих приміщеннях на території Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається, зловмисники вирощували коноплі та переробляли їх у "готову продукцію", яку збували через інтернет-крамниці, а також шляхом закладок та поштових відправлень до різних регіонів країни. Оплата за наркотовар здійснювалася криптовалютою та на підконтрольні банківські картки. Щомісячний дохід фігурантів становив понад 3 млн грн.

Правоохоронці задокументували близько 30 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків ліквідовано лабораторію та вилучено спеціалізоване обладнання для вирощування конопель, кущі нарковмісних рослин, пакунки з наркотичними речовинами, сотні "закладок" з наркотичними та психотропними речовинами, психотропні гриби, кондитерські вироби з вмістом психотропних речовин, засоби зв’язку, чорнові записи та готівку у різній валюті. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 14 млн грн.

Крвм того, у ході слідчих дій на електронному гаманці зловмисників правоохоронці виявили та заблокували понад $200 тис. у вигляді криптовалюти USDT, які впродовж півроку надійшли фігурантам як дохід від збуту наркотиків.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.