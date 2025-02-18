Понад 100 тис. заявок уже надійшло у рамках програми "єКнига" - Федоров

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляє про надходження вже понад 100 тис. заявок від 18-річних українців на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

"Загалом українці подали понад 100 тисяч заявок про "єКнигу", - написав Федоров в Facebook, і поділився назвами книг, які найчастіше купують за програмою "єКнига".

Зокрема, по даним Українського інституту книги (УІК) в ТОП-10 увійшли такі книг: Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш...", книга 1; "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання"; "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана"; Х.Д. Карлтон "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни"; Тейлор Дженкінс Рід "Сім чоловіків Евелін Г’юґо"; Тіллі Коул "Тисяча пам’ятних поцілунків"; Бріанна Вест "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути"; Джим Ловлесс "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш"; Коллін Гувер "Залишся, якщо кохаєш...", книга 2; Пенелопа Дуглас "Панк 57".

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоч суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн., але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.