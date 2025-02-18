Жінка з двома дітьми постраждали внаслідок атаки російського БПЛА в Кіровоградській області

Фото: https://t.me/kirovogradskaODA

Троє цивільних постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Долинській, повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Телеграм.

"Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих - мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", - написав Райкович.

З ураженої дроном багатоповерхівки евакуйовано мешканців 38 квартир.