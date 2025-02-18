Інтерфакс-Україна
Події
07:24 18.02.2025

Жінка з двома дітьми постраждали внаслідок атаки російського БПЛА в Кіровоградській області

1 хв читати
Жінка з двома дітьми постраждали внаслідок атаки російського БПЛА в Кіровоградській області
Фото: https://t.me/kirovogradskaODA

Троє цивільних постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Долинській, повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Телеграм.

"Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих - мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", - написав Райкович.

З ураженої дроном багатоповерхівки евакуйовано мешканців 38 квартир.

 

Теги: #постраждалі #кіровоградська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 26.05.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

23:05 25.05.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

19:23 25.05.2025
Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

15:07 25.05.2025
Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

08:18 25.05.2025
Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

08:14 25.05.2025
Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

06:26 25.05.2025
Один загиблий та двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки Миколаєва - ДСНС

Один загиблий та двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки Миколаєва - ДСНС

03:05 25.05.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

03:03 25.05.2025
До 3 зросла кількість постраждалих в Харкові - мер

До 3 зросла кількість постраждалих в Харкові - мер

02:38 25.05.2025
Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

ОСТАННЄ

Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА