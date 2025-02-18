Макрон: без надійних гарантій безпеки для України перемир'я закінчиться так само, як Мінські угоди

Росія повинна припинити агресію і це повинно супроводжуватися сильними й надійними гарантіями безпеки для українців, заявив президент Франції Емманюель Макрон на платформі X за підсумками скликаної ним неформальної зустрічі європейських лідерів у Парижі.

"Після того, як я зібрав кількох європейських лідерів, я щойно говорив з президентом Трампом, а потім з президентом Зеленським", - написав Макрон.

На його переконання задля міцного і тривалого миру в Україні "Росія повинна припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські домовленості".

Президент Франції також закликав європейські уряди "краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону, зараз і в майбутньому".

"На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестицій у нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, ми просто зобов'язані виконати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше", - написав Макрон, анонсуючи продовження дискусій з цього питання.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1891629215113695732