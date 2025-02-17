Інтерфакс-Україна
Події
23:17 17.02.2025

Келлог: ми працюємо по двом трекам – з українською та російською сторонами, щоб з’ясувати можливі умови для миру. Занепокоєння партнерів по НАТО та ЄС будуть взяти до уваги

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Спеціальний представник США у справах України та Росії Кіт Келлог пояснює, що наразі обговорення можливих для встановлення миру умов будуть вестися по двом трекам – окремо з російською і окремо з українською стороною. Якими будуть теми для обговорення наразі не відомо.

Так Келлог у понеділок в Брюсселі пояснив журналістам те, що зараз роблять представники адміністрації президента США Дональда Трампа з російською та українською сторонами в пошуках мирного вирішення.

Він зазначив, що на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який, «починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватися з Ушаковим», а сам Келлог у той же час буде в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме «ми будемо робити на цьому шляху». «І тоді вони приїдуть з Близького Сходу, а я приїду з України. Ми повернемося і побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається… Ми зараз як би встановлюємо умови. Ми знаємо, що головним учасником переговорів для росіян буде Путін. Ми знаємо, що головним переговорником буде президент Зеленський, він президент України. А посередником буде президент Трамп», - деталізував спецпредставник.

Відповідаючи на запитання, чи будуть готові США в разі направлення європейських миротворців в Україну надати матеріально-технічну підтримку чи механізм захисту, Келлог сказав: «Це чудове запитання. Я був із президентом Трампом, і завжди обіцяв, що жоден з варіантів не буде знятий. Я думаю, що ви не хоіли б бути в позиції переговорів, коли є зняті варіанти».

Спецпредставник вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення. «Звичайно, ці обговорення відбудуться. І відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес. Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков», - обмалював Келлог ситуацію.

На прохання журналістів він також пояснив висловлювання міністра оборони США Піта Геґсета про те, що не буде жодної участі США у майбутній миротворчій місії. У цьому зв’язку Келлог вказав на статтю віце-президента Джей Ді Венса у Wall Street Journal, в якій він «дуже чітко заявив, що на столі є всі варіанти».

Відповідаючи на запитання стосовно занепокоєння союзників, яким нічого не відомо про переговори, Келлог повідомив, що тільки під час Мюнхенської безпекової конференції було проведено понад 30 двосторонніх дискусій із союзниками. «Це було частиною процесу, коли ми проводили обговорення, щоб переконатися, що вас хвилює? Що у вас на думці? Що вас турбує? Які найбільші проблеми ви бачите? Отже, цей діалог, який був налагоджений, одна з причин, чому я тут, це те, що ми збираємося зробити, щоб вирішити це питання», - пояснив спецпредставник. При цьому він зауважив, що саме такий підхід застосовано і до ЄС.

Теги: #нато #угода #келлог #сша #єс

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