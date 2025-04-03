Бессентрекомендує країнам утриматися від зворотніх заходів на запровадженні Трампом мита
Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп, повідомляє Bloomberg.
"Я б не намагався мститися (Трампу за нові мита – ІФ-У). Поки ви не відповісте, це буде найвища цифра", - сказав він.
Бессент зробив відповідну заяву незабаром після того, як Трамп оголосив про введення універсального базового тарифу на рівні 10% для численних торговельних партнерів, а також значно вищих додаткових податків для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.
У своєму інтерв'ю міністр зауважив, що деякі країни звернулися до США, аби почати торговельні перемовини. Бессент зазначив, що адміністрація Трампа "дасть деякий час на те, щоб все налагодилось", а потім "побачить, куди все іде".
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував підписання "історичного указу про введення взаємних мит для країн світу", але мінімальна ставка – 10%.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-02/bessent-urges-against-retaliation-says-wait-and-see-on-talks