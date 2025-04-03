Інтерфакс-Україна

Події

02:58 03.04.2025

Бессентрекомендує країнам утриматися від зворотніх заходів на запровадженні Трампом мита

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Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп, повідомляє Bloomberg.

"Я б не намагався мститися (Трампу за нові мита – ІФ-У). Поки ви не відповісте, це буде найвища цифра", - сказав він.

Бессент зробив відповідну заяву незабаром після того, як Трамп оголосив про введення універсального базового тарифу на рівні 10% для численних торговельних партнерів, а також значно вищих додаткових податків для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.

У своєму інтерв'ю міністр зауважив, що деякі країни звернулися до США, аби почати торговельні перемовини. Бессент зазначив, що адміністрація Трампа "дасть деякий час на те, щоб все налагодилось", а потім "побачить, куди все іде".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував підписання "історичного указу про введення взаємних мит для країн світу", але мінімальна ставка – 10%.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-02/bessent-urges-against-retaliation-says-wait-and-see-on-talks

Теги: #бессент #мита #застереження #сша

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