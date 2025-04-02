Інтерфакс-Україна

Телеком

20:58 02.04.2025

Amazon хоче купити TikTok цілком

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Amazon хоче купити TikTok цілком

США-TIKTOK-AMAZON-ЗАЯВКА

 

 

Київ. 2 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Американська Amazon.com Inc., найбільший у світі інтернет-рітейлер, подала заявку на купівлю всієї соцмережі TikTok китайською ByteDance, пише The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

Оцінки вартості соцмережі в рамках пропозиції не уточнюють.

При цьому різні сторони, які беруть участь у переговорах про зміну структури власності TikTok, судячи з усього, не сприймають пропозицію Amazon всерйоз, зазначають джерела. Пропозицію було надіслано в листі, адресованому віце-президенту США Джей Ді Венсу і міністру торгівлі країни Говарду Латніку.

Згідно із законодавством США, із суботи TikTok не зможе продовжувати операції в країні, якщо її американський підрозділ не буде продано некитайським структурам.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявляв, що Штатам мають належати 50% TikTok, не уточнюючи, чи мається на увазі контроль з боку органів влади або інших американських структур.

На середу у Трампа запланована зустріч із високопоставленими чиновниками Білого дому, на якій обговорюватимуть майбутнє TikTok. Потенційна угода може припускати входження в капітал соцмережі нових американських інвесторів, включно з Oracle і Blackstone, без формального продажу компанії, проте незрозуміло, наскільки така угода задовольнятиме вимогам американського законодавства.

Amazon раніше намагалася створити аналог TikTok усередині власного додатка, але цього року його було видалено звідти. Згідно з поширеною думкою, цей аналог, який отримав назву Inspire, провалився з точки зору залучення онлайн-покупців.

Кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.

 

 

 

Теги: #amazon #tiktok #сша

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