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14:40 27.02.2025

Amazon представила свій перший квантовий процесор

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Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ американської Amazon.com Inc., представив свій перший квантовий процесор Ocelot, пише The Wall Street Journal.

Завдяки чипу, вартість зниження помилок квантових обчислень може скоротитися на величину до 90%, заявила Amazon.

Утім, Ocelot - це лише прототип, а не "повноцінна квантова система", зазначає керівник напряму квантового апаратного забезпечення AWS Оскар Пейнтер. "Він покликаний оцінити нашу здатність проводити корекцію квантових помилок, і щойно ми отримаємо цей елемент, то зможемо масштабувати його до набагато більшого розміру", - пояснив він.

Кубіти (найменша одиниця інформації в квантових комп'ютерах, аналог біта в традиційному комп'ютері) схильні до негативного впливу довкілля, зокрема спеки та вібрацій, і під час обчислень генерують помилки. Для розв'язання цієї проблеми проводять корекцію помилок, однак їхня кількість зростає зі збільшенням потужності квантових систем.

Раніше в лютому новий квантовий процесор представила Microsoft, назвавши покладені в його основу розробки "багатообіцяючим шляхом до квантових обчислень із низьким рівнем помилок".

Квантові комп'ютери дають змогу значно прискорити обробку даних, але поки що використовуються здебільшого в дослідницьких цілях. Вони можуть бути корисними в розробці ліків, шифруванні даних і кібербезпеці, зазначає WSJ.

Теги: #квантовий_процесор #amazon

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