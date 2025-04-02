"Нова пошта" відкрила відділення ще у двох містах в Чехії

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила два стаціонарні відділення у двох містах і Чехії, збільшивши їх кількість до 12, повідомила пресслужба компанії.

"Нова пошта" відкрила нові відділення у Карлових Варах та Младі Болеславі", - йдеться у повідомленні пресслужби "Нової пошти" у середу.

У нових відділеннях клієнти можуть швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг. Відділення у Карлових Варах розташоване за адресою Moskevská 1796/64, а у Младі Болеславі за адресою tř. Václava Klementa 1394.

"Нова пошта" працює на ринку Чехії з червня 2023 року - мережа компанії відтепер налічує 12 відділень у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві, Пардубіце, Карлових Варах та Младі Болеславі. Також "Нова пошта" завдяки партнерству з Alza та GLS доставляє відправлення в 2700 поштоматів та пунктів видачі посилок по всій Чехії. Віднедавна компанія також відкрила власні пункти видачі посилок у 10 чеських містах.

Компанія також продовжує надавати зручні та швидкі послуги, зокрема, адресну доставку та забір відправлень для подальшого пересилання по країні кур'єрами.

Термін доставки з України до Чехії – від п'яти робочих днів, по Чехії – від одного дня, а до інших європейських країн – від двох днів, залежно від відстані.

"Нова пошта" представлена на ринку 16 європейських країн. Усі посилки застраховані за рахунок компанії без додаткових витрат для клієнтів.