Інтерфакс-Україна

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01:04 02.04.2025

Трамп прийме рішення щодо купівлі мережі TikTok у середу – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп у середу розгляне остаточну пропозицію щодо TikTok, оскільки наближається крайній термін - 5 квітня, повідомляє Fox News.

У зустрічі в Овальному кабінеті візьмуть участь віце-президент Джей Ді Венс, міністр торгівлі Говард Лутнік, радник з національної безпеки Майк Волтц і директор національної розвідки Талсі Габбард.

Як повідомляється, адміністрація завершує роботу над планами щодо потенційних інвесторів, серед яких можуть бути Blackstone і Oracle, а також довгий список інших інвесторів, які, ймовірно, включатимуть провідні фонди прямих інвестицій, венчурні фірми і великих інвесторів у технологічну галузь, про що вперше повідомила CBS News.

Невдовзі після вступу на посаду Трамп підписав указ, згідно з яким ByteDance до 5 квітня має продати TikTok американському покупцеві або закрити платформу.

Президент запевнив журналістів, що угода буде укладена до суботи, зазначивши, що до компанії є великий інтерес.

"Ми працюємо над TikTok. У нас багато потенційних покупців, - сказав Трамп. "Існує величезний інтерес до TikTok. ... У нас є чудова команда людей, які, по суті, приймають ставки. У вас є багато людей, які хочуть купити TikTok. Ми також маємо справу з Китаєм, тому що вони можуть мати до цього відношення. Побачимо, що з цього вийде", - цитує Трампа Fox News.

Джерело: https://www.foxbusiness.com/technology/trump-consider-final-proposal-tiktok-deadline-looms?intcmp=tw_fnc

Теги: #продаж #трамп #tiktok #сша

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