Інтерфакс-Україна

Телеком

09:28 01.04.2025

"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

2 хв читати
"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку у країні розпочав програму підключення базових станцій за технологією xPON (Passive Optical Network – енергоефективний інтернет), що створить фундамент для розвитку 5G і 6G в майбутньому, дозволить забезпечити стабільно високу швидкість інтернету навіть у періоди пікового навантаження.

"Ми розпочали масштабну модернізацію мережі – підключаємо базові станції за технологією xPON. Саме ця технологія вже забезпечує надшвидкий домашній інтернет у багатоквартирних будинках, а тепер робитиме мобільний зв'язок ще стабільнішим та швидшим", - повідомила пресслужба "ВФ Україна" у Телеграм у понеділок.

У рамках першого етапу з радіорелейного на оптичне з’єднання будуть переведені 140 базових станцій у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Перші 40 майданчиків вже успішно працюють на оптиці.

"Перехід на xPON – це стратегічний крок у майбутнє. Він не тільки одразу покращує якість зв’язку, але й створює фундамент для розвитку технологій 5G та навіть 6G. Це дозволить забезпечити стабільно високу швидкість інтернету навіть у періоди пікового навантаження, що особливо актуально для великих міст", - повідомили у "ВФ Україна".

Зазначається, що у перспективі це має забезпечити для споживачів високу якість відеодзвінків, комфортні онлайн-ігри та стріми без затримок, навіть у години пік. Крім того, оптичне підключення зробить мережу менш вразливою до погодних умов та стійкішою до блекаутів.

Загальна кількість базових станцій "ВФ Україна" не розголошується, але за оцінками експертів складає 10-13 тис.

 

Теги: #vodafone_україна #звязок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 21.03.2025
Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

15:24 19.03.2025
НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

12:22 11.03.2025
Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

14:18 04.02.2025
Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

20:01 15.01.2025
НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

14:46 26.12.2024
Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією

Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією

20:33 19.12.2024
Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP буде призупинено на 6 годин через різке зростання навантаження

Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP буде призупинено на 6 годин через різке зростання навантаження

22:39 28.11.2024
У Литві відновили кабель зв'язку зі Швецією через Балтійське море

У Литві відновили кабель зв'язку зі Швецією через Балтійське море

17:54 19.11.2024
"Vodafone Україна" інвестує близько мільярда грн після купівлі радіочастот

"Vodafone Україна" інвестує близько мільярда грн після купівлі радіочастот

11:12 19.11.2024
Україна проводить аукціон на частоти мобільного зв'язку за участю всіх трьох операторів

Україна проводить аукціон на частоти мобільного зв'язку за участю всіх трьох операторів

ВАЖЛИВЕ

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

ОСТАННЄ

OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

Україна може виділити смугу РЧС 5945 – 6425 МГц для розгортання WI-FI6E

Голова Держспецзв'язку Потій задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку

"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

"Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон

Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

"Нова пошта" встановила рекорд в Молдові, обробивши 38,137 тис. посилок за добу

Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

За рішенням суду відновлено двотижневе фінансування Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА