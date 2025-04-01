"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку у країні розпочав програму підключення базових станцій за технологією xPON (Passive Optical Network – енергоефективний інтернет), що створить фундамент для розвитку 5G і 6G в майбутньому, дозволить забезпечити стабільно високу швидкість інтернету навіть у періоди пікового навантаження.

"Ми розпочали масштабну модернізацію мережі – підключаємо базові станції за технологією xPON. Саме ця технологія вже забезпечує надшвидкий домашній інтернет у багатоквартирних будинках, а тепер робитиме мобільний зв'язок ще стабільнішим та швидшим", - повідомила пресслужба "ВФ Україна" у Телеграм у понеділок.

У рамках першого етапу з радіорелейного на оптичне з’єднання будуть переведені 140 базових станцій у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Перші 40 майданчиків вже успішно працюють на оптиці.

"Перехід на xPON – це стратегічний крок у майбутнє. Він не тільки одразу покращує якість зв’язку, але й створює фундамент для розвитку технологій 5G та навіть 6G. Це дозволить забезпечити стабільно високу швидкість інтернету навіть у періоди пікового навантаження, що особливо актуально для великих міст", - повідомили у "ВФ Україна".

Зазначається, що у перспективі це має забезпечити для споживачів високу якість відеодзвінків, комфортні онлайн-ігри та стріми без затримок, навіть у години пік. Крім того, оптичне підключення зробить мережу менш вразливою до погодних умов та стійкішою до блекаутів.

Загальна кількість базових станцій "ВФ Україна" не розголошується, але за оцінками експертів складає 10-13 тис.