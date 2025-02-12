Понад 3 тис. 800 акаунтів в TikTok заблоковано тільки з минулого літа - керівник ЦПД

За останні пів року було заблоковано понад 3 тис. 800 акаунтів в соціальній мережі TikTok у зв'язку з поширенням російської пропаганди, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

"З минулого літа лише в TikTok заблоковано понад 3 тис. 800 акаунтів. Цей процес постійно продовжуються. Тут у нас найкраща результативність. На відміну від YouTube, де просто катастрофа: на те, щоб заблокувати, потрібен час, це дуже складна процедура", - розказав керівник ЦПД в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що йде постійна комунікація з європейськими партнерами на предмет уточнення законодавства. "Свобода слова – це супер, але якщо ти використовуєш свободу слова для проведення інформаційних спецоперацій, то за це має бути прописана конкретна відповідальність", - сказав керівник ЦПД.

Він також повідомив, що загалом також було заблоковано понад 400 акаунтів в YouTube. "Це значна цифра з урахуванням того, як складно це робиться, але з позиції боротьби з дезінформацією в цілому - це ніщо", - додав Коваленко.