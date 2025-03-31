Україна може виділити смугу РЧС 5945 – 6425 МГц для розгортання WI-FI6E

Кабінет мінінстрів може зробити доступною для використання смугу радіочастот (РЧС) 5945 – 6425 МГц, що дозволить розвернути в Україні сучасну бездротову технологію WІ-FІ 6E з високою швидкістю передачі даних до до 9,6 Гбіт/с (зараз коливається від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с).

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні" схвалено на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) 26 березня, повідомили у комісії у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Наразі технології Wi-Fi 6Е і WI-FI7 не обмежені до використання в Україні, проте доступні для них смуги радіочастот перевантажені через велику кількість пристроїв. На теперішній час в країні для технології WI-FI доступні смуги РЧС 2400-2483,5 МГц; 5150-5250 МГц; 5250-5350 МГц; 5470-5670 МГц; 5670-5725 МГц; 5725-5850 МГц, з технічними умовами, визначеними у графі 8 "Особливості застосування радіотехнологій", пояснили у Нацкомісії.

"НКЕК отримала низку звернень від бізнес спільнот із визначенням нагальної потреби щодо впровадження в Україні Wi-Fi 6E. Тому, після проведення консультацій із представниками спеціальних користувачів та УДЦР (Український державний центр радіочастот - ІФ-У), НКЕК на засіданні 23 жовтня 2024 року прийняла рішення №578, яким запропоновано Міністерству цифрової трансформації України внести зміни до Плану РЧС та зробити доступною для використання Wi-Fi 6E смугу 5945 – 6425 МГц", - йдеться у тексті відповіді НКЕК.

Крім того, вказується, що можливість використання смуги РЧС 6425-7125 МГц для розвитку в Україні технології WI-FI7 ще вивчається.

"Оцінка умов використання цієї смуги в Європі ще не завершена. Радіочастотною групою при Єврокомісії рекомендовано розглянути можливість сумісного використання цієї смуги радіочастот для радіотехнологій IMT (International Mobile Telecommunications - стандарти мобільного зв’язку (3G, 4G, 5G), які працюють на ліцензованих частотах - ІФ-У) та широкосмугового радіодоступу, включаючи локальні радіомережі (RLAN - радіомережа локального доступу, яка використовує бездротове з’єднання для передачі даних між пристроями. Найпоширенішим прикладом RLAN є Wi-Fi - ІФ-У). Європейськими дослідними інституціями наразі ведуться дослідження щодо гармонізованих технічних умов використання ІМТ у цій смузі радіочастот, у тому числі щодо сумісного використання обох вищезазначених груп радіотехнологій", - пояснили у НКЕК, уточнивши що дослідження мають завершитись у 2027 році.

На думку регулятора, задля подальшого гармонізованого використання в Україні доцільно повернутися до розгляду виділення додаткової смуги для впровадження стандарту Wi-Fi 7 після отримання результатів досліджень сумісного використання радіотехнологій RLAN і IMT в Європі.

Як повідомлялося, технологія Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передавання даних приблизно 40 Гбіт/с. Використання WІ-FІ 6E і Wi-Fi 7 через меншу затримку у передачі даних критично важливе для VR/AR, онлайн-ігор та відеоконференцій.

Раніше повідомлялось, що Асоціація підприємств інформаційних технологій України звернулася до Кабміну з проханням розробити нормативні документи для ввезення в Україну мережевого обладнання та пристроїв (ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів), що підтримують новий для України стандарт бездротового зв'язку WiFi 7.