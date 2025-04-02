Інтерфакс-Україна

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13:56 02.04.2025

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 11 вулиць

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У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 11 вулиць

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про перейменування 11 вулиць, провулків та проспектів столиці.

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно перейменувати: вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі на честь загиблого військовослужбовця та громадського активіста Павла Петриченка; вулицю Суворова в Дарницькому районі на честь української підпільниці часів Другої світової війни Людмили Фої; вулицю Сулеймана Стальського в Дніпровському районі на честь українського громадського і політичного діяча Ігоря Юхновського.

Також запитують, чи варто перейменувати вулицю і провулок Дунаєвського в Святошинському районі на вулицю Цундарівську і провулок Цундарівський; вулицю Левітана в Голосіївському районі на вулицю Лукрецьку; вулицю Червону в Солом'янському районі на честь Героя України Василя Копаня; вулицю і провулок Макаренка в Дніпровському районі на честь першого імама Кавказу Шейха Мансура і української лікарки Софії Окуневської відповідно.

Крім того, у жителів столиці цікавляться, чи потрібно залишити назву вулиці Повітрофлотська в Солом'янському районі без змін, а також перейменувати проспект Маршала Рокоссовского в Оболонському районі на честь поета Дмитра Павличка.

Опитування триватимуть до 11 квітня 2025 року.

Теги: #опитування #перейменування #київ_цифровий

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