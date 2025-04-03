Інтерфакс-Україна

Економіка

09:33 03.04.2025

Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

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Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

Мита у відповідь, що вводяться адміністрацією США, не поширюються на такі товари, як сталь, алюміній, повідомляють американські ЗМІ.

Наголошується, що на сталь, алюміній, автомобілі і так були оголошені інші мита США, тому в цьому випадку в Білому домі вирішили не вживати додаткових заходів.

Не торкнуться відповідні мита і міді, фармацевтичної продукції, напівпровідників і виробів з пиломатеріалів, проти яких, як очікується, США незабаром запровадять окремі мита.

У Білому домі, зі свого боку, пояснили, що мінімальний розмір відповідних мит (10%) почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Теги: #сталь #мита #сша #алюміній

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