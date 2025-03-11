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Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

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Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр підкреслив, що Україна максимально швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів.

"У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового "безвізу", - додав він.

Теги: #звязок #шмигаль #роумінг

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