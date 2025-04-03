Інтерфакс-Україна

Події

01:42 03.04.2025

Кошта вважає "великою економічною помилкою" тарифи Трампа

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи це "велика економічна помилка", передає Euronews.

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу. Ми повинні відповісти рішуче, але водночас розумно. Це означає, що ми повинні досягти домовленості про переговори", – сказав він.

Він зазначив, що торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами "торкнеться всіх".

"Тарифи – це податки. Податки, які платитимуть американські споживачі, які платитимуть американські компанії. Це не буде добре для американців, але це також буде погано для європейців", – зазначив президент Євроради.

За його словами, вступати в тарифну війну – не найкращий шлях.

"Ми дійсно повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів в загальних і взаємних інтересах Сполучених Штатів і Європи – американської економіки і європейської економіки", – запевнив він.

Кошта висловив також упевненість у здатності Єврокомісії витримати торговий шторм і продовжувати дискусії з Вашингтоном до досягнення компромісу, навіть якщо переговори поки що були абсолютно безуспішними.

"Наші торговельні відносини становлять 30% світової торгівлі (і) 40% світового ВВП, тому це вплине не лише на Європу та США, це вплине на всіх, тому це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни", – підсумував він.

Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/02/eu-must-be-firm-but-smart-against-trumps-big-mistake-on-tariffs-says-antonio-costa

Теги: #кошта #трамп #єс #тарифи

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