Кошта вважає "великою економічною помилкою" тарифи Трампа
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи це "велика економічна помилка", передає Euronews.
"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу. Ми повинні відповісти рішуче, але водночас розумно. Це означає, що ми повинні досягти домовленості про переговори", – сказав він.
Він зазначив, що торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами "торкнеться всіх".
"Тарифи – це податки. Податки, які платитимуть американські споживачі, які платитимуть американські компанії. Це не буде добре для американців, але це також буде погано для європейців", – зазначив президент Євроради.
За його словами, вступати в тарифну війну – не найкращий шлях.
"Ми дійсно повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів в загальних і взаємних інтересах Сполучених Штатів і Європи – американської економіки і європейської економіки", – запевнив він.
Кошта висловив також упевненість у здатності Єврокомісії витримати торговий шторм і продовжувати дискусії з Вашингтоном до досягнення компромісу, навіть якщо переговори поки що були абсолютно безуспішними.
"Наші торговельні відносини становлять 30% світової торгівлі (і) 40% світового ВВП, тому це вплине не лише на Європу та США, це вплине на всіх, тому це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни", – підсумував він.
Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/02/eu-must-be-firm-but-smart-against-trumps-big-mistake-on-tariffs-says-antonio-costa