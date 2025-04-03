Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів зустріч у Вашингтоні із головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим, який відвідав американську столицю, повідомляє Reuters.

Видання з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з цим питанням, зазначає, що уповноважений Володимира Путіна з питань інвестицій зустрівся у Вашингтоні з офіційними особами США.

Зустріч відбулась у середу на тлі зусиль президента США Дональда Трампа з припинення російсько-української війни, та тиску на Москву та Київ.

Видання зазначило, що наразі незрозуміло, що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США.

Разом з тим, зазначається, що його візит відбувся після того, як Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши в неділю, що він "розлючений" на Путіна, і піднявши питання про можливість накладення санкцій на тих, хто купує російську нафту.

Представник Трампа Віткофф, який очолював контакти адміністрації президента США з Кремлем, запросив Дмитрієва до Штатів минулого тижня, зазначило Reuters з посиланням на американських чиновників.

Як повідомлялося, очікується, що високопоставлений російський переговорник Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися з Стівом Віткоффом, повідомляє CNN, посилаючись на поінформовані джерела. Уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/putins-investment-envoy-dmitriev-may-visit-washington-kremlin-says-2025-04-02/