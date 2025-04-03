Трамп анонсував введення взаємних тарифів на імпорт, Україна отримала 10%

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання "історичного указу про введення взаємних мит для країн світу", але мінімальна ставка – 10%.

"Взаємність. Це означає, що вони роблять це з нами, і ми робимо це з ними. Дуже просто. Простішого бути не може", - сказав Трамп під час виступу в Білому Домі в середу.

Він уточнив, що тарифи не будуть "повністю взаємними", враховуючи немонетарні бар’єри.

Білий дім опублікував всі таблиці, частину з яких продемонстрував президент США у виступі, на яких зображені країни та два стовпчика навпроти них: розмір мита на імпорт американських товарів та розмір мита США на імпорт товарів з цих країн. Для України ці показники рівні – по 10%.

"Ми будемо стягувати з них приблизно половину того, що вони стягували і стягують з нас. Отже, тарифи будуть не повною взаємністю", – сказав Трамп про свій взаємний тарифний план.

Але взята для розрахунку цифра тарифів на американські товари включає "сукупну ставку всіх їхніх тарифів, немонетарних бар’єрів та інших форм обману", додав він.

Трамп представив таблицю з прикладами взаємних тарифів, які будуть введені для різних країн світу, включно з Європейським Союзом та Китаєм.

Крім того, Трамп підтвердив, що США починаючи з четверга, 3 квітня, вводять 25% мита на імпорт автомобілів.

"Жодній з наших компаній не дозволено заходити в інші країни. Тому з опівночі ми введемо 25% мито на всі автомобілі іноземного виробництва", - сказав він.

Трамп обіцяє те, що він називає "золотим віком Америки", у якому, на його думку, буде більше робочих місць і внутрішнього виробництва, що стане початком нової ери внутрішнього процвітання.

"Ми розширимо нашу внутрішню промислову базу, ми відкриємо зовнішні ринки та зруйнуємо зовнішні торговельні бар’єри. Зрештою, збільшення виробництва вдома означатиме сильнішу конкуренцію та нижчі ціни для споживачів... Ми повернемося дуже сильно," – резюмував Трамп.