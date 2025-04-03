Інтерфакс-Україна

Події

03:11 03.04.2025

Прем‘єр Австралії про мита Трампа: ці тарифи не є неочікуваними, але вони невиправдані

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Прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз назвав запровадженні президентом США Дональдом Трампом митні тарифи проти низки країн "невиправданими".

"Наш уряд завжди буде захищати Австралію. Ці тарифи не є неочікуваними, але вони невиправдані", - написав він в соцмережі Х.

Він запевнив австралійців, що австралійський уряд завжди буде відстоювати австралійські робочі місця, австралійську промисловість, австралійських споживачів і австралійські цінності.

"Багато інших країн постраждають від сьогоднішнього рішення сильніше, ніж Австралія, і жодна нація не підготовлена ​​краще, ніж Австралія", - зазначив він.

Джерело: https://x.com/AlboMP/status/1907567330328302059

Теги: #сша #австралія #тарифи

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