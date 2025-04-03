Інтерфакс-Україна

Події

04:47 03.04.2025

Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

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Суд призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна жителю Харківщини, який виконував завдання російської воєнної розвідки з метою знищення логістичних каналів постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що засуджений є 43-річним безробітним. У поле зору російських загарбників він потрапив через свої публікації в телеграм-каналах на підтримку РФ.

Після вербування зрадник регулярно об’їжджав Харків та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, сфотографувати їх та позначити геолокації на Google-картах. Одночасно фіксував наслідки ворожих влучань, які виявляв під час розвідвилазок по прифронтовій території регіону.

Встановлено, що агент готував координати ракетно-бомбових ударів російської армії по транзитних складах і базах технічного обслуговування українських військових колон, які прямують на передову.

У результаті обшуків у помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, який він використовував для підготовки агентурного звіту.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України –державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-15-rokiv-tiurmy-otrymav-ahent-rosiiskoho-hru-yakyi-namahavsia-pererizaty-marshruty-postavok-zbroi-zsu-na-kharkivshchyni

Теги: #увязнення #агент #рф

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