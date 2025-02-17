Інтерфакс-Україна
Події
15:21 17.02.2025

Зловмисники підпалили в Києві автомобіль ексзаступниці головреда "Страна. ua" Крюкової

1 хв читати

Зловмисники підпалили в Києві автомобіль ексзаступниці головного редактора видання "Страна. ua" Світлани Крюкової, зараз нікого не затримано.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, підпал стався ввечері 13 лютого, попередня кваліфікація події – навмисний підпал.

"На даний час зловмисників не затримано", - додав співрозмовник агентства.

В той же час Крюкова в своєму телеграм-каналі підтвердила факт підпалу авто. "Замовники зрозумілі, виконавців шукає поліція", - написала вона.

 

Теги: #автомобіль #підпал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 21.05.2025
Третій заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, також є українцем – ЗМІ

Третій заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, також є українцем – ЗМІ

12:02 20.05.2025
Другий заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, є громадянином Румунії

Другий заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, є громадянином Румунії

14:26 19.05.2025
У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

16:38 13.05.2025
Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

13:58 12.05.2025
У Польщі висунули звинувачення двом українцям у співучасті підпалу ТЦ у Варшаві, замовленого спецслужбами РФ

У Польщі висунули звинувачення двом українцям у співучасті підпалу ТЦ у Варшаві, замовленого спецслужбами РФ

13:06 07.04.2025
Біля ст.м. "Олімпійська" в Києві горів електромобіль, підпалювача затримали свідки

Біля ст.м. "Олімпійська" в Києві горів електромобіль, підпалювача затримали свідки

14:40 28.03.2025
Поліція перевірила припарковане авто біля Голосіївського ТЦК у Києві

Поліція перевірила припарковане авто біля Голосіївського ТЦК у Києві

15:36 17.03.2025
За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

09:59 06.02.2025
Броньований автомобіль "Укрпошти" потрапив під атаку дрона

Броньований автомобіль "Укрпошти" потрапив під атаку дрона

16:38 04.02.2025
Правоохоронці затримали 5-х підпалювачів: серед них – жінка з неповнолітнім сином

Правоохоронці затримали 5-х підпалювачів: серед них – жінка з неповнолітнім сином

ВАЖЛИВЕ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілу Кізомису на Херсонщині загинула місцева жителька

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Через атаку БпЛА зазнали пошкоджень гуртожитки КНУ ім. Т.Шевченка, постраждали 4 особи

Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

МЗС України: Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України

Нідерланди 26 травня відправлять Україні останній із 24 обіцяних F-16

Кандидат у президенти Польщі Тшасковський за вступ України до НАТО, але проти направлення військ

Початок тижня в Україні буде теплим, у більшості областей - дощі, місцями грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА