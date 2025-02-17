15:21 17.02.2025
Зловмисники підпалили в Києві автомобіль ексзаступниці головреда "Страна. ua" Крюкової
Зловмисники підпалили в Києві автомобіль ексзаступниці головного редактора видання "Страна. ua" Світлани Крюкової, зараз нікого не затримано.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, підпал стався ввечері 13 лютого, попередня кваліфікація події – навмисний підпал.
"На даний час зловмисників не затримано", - додав співрозмовник агентства.
В той же час Крюкова в своєму телеграм-каналі підтвердила факт підпалу авто. "Замовники зрозумілі, виконавців шукає поліція", - написала вона.