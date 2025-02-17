Інтерфакс-Україна
Події
14:43 17.02.2025

На постачанні РФ обладнання для електромереж військових баз викрито топменеджерів одеської компанії - СБУ

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На постачанні РФ обладнання для електромереж військових баз викрито топменеджерів одеської компанії - СБУ

Служба безпеки України ліквідувала схему обходу санкцій на поставки української продукції до країни-агресора.

"За результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в росію електрообладнання для військових об’єктів рф. Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до РФ декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад $1 млн. Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході.

"Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам. Серед них – підсанкційні компанії рф, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #одеса #сбу

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