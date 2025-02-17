Україна зацікавлена у повній реалізації двостороннього потенціалу, зокрема нових можливостей, які надасть Угода про всеосяжне економічне партнерство - Сибіга в ОАЕ

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нахайян обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, регіональні виклики та розширення програми “Food From Ukraine” для допомоги Сирії.

“Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до ОАЕ я мав хорошу зустріч з моїм колегою шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нахайяном. Я подякував ОАЕ за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили співпрацю в міжнародних організаціях”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у повній реалізації двостороннього потенціалу, зокрема нових можливостей, які надасть Угода про всеосяжне економічне партнерство. Міністри також обговорили регіональні виклики, роль України як гаранта продовольчої безпеки, шляхи розширення програми “Food From Ukraine” для допомоги Сирії.

“Окремо ми звернули увагу на використання соняшників в оформленні візиту президента Зеленського, що є знаком особливої поваги до України. Ми вдячні Об’єднаним Арабським Еміратам за гостинність і сподіваємося вивести наші відносини на новий рівень”, - додав Сибіга. Раныше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про комплексне економічне партнерство, що передбачає ввезення 99% товарів і продуктів з України без сплати мита.