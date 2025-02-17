Зеленський вважає, що має бути спецпредставник Європи з питань України

Спецпредставник Європи з питань України має бути, необхідно визначитися, хто ним може бути, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повинен бути представник Європи. І я вважаю, що це правильно. Не знаю, як в кінці кінців буде, але Європа точно буде почута. Формат того, що пропонує Європа, або як вона підтримує Україну, в якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, все це точно буде на столі, обов'язково. А хто це буде, поки що не знаю", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Президент нагадав, що Європа обов'язково має бути за столом потенційних перемовин, і представляти її має людина, яку поважає Європа.

За словами Зеленського, він не думає, що "це довго" обрання спецпредставника Європи.

"Але ми не можемо це зробити без США. І тому я повинен спочатку із США зрозуміти, до якого формату ми прийдемо під час дипломатії з "руськими". І тоді оберемо представника Європи", - пояснив він.