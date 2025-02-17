17 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1090 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1090 RUSSIAN AGRESSION

17 лютого відзначають Всесвітній день сталого туризму, День спонтанного прояву доброти.

У США – День президентів, у Канаді – День спадщини, в Європі – День кота.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани.

Всесвітній день сталого туризму

Всесвітній день сталого туризму світ відзначає щороку 17 лютого, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН A / RES / 77 / 269 у 2023 році. Це нова подія, спрямована на підвищення обізнаності про важливість стійкого та сталого розвитку туризму, особливо в умовах глобальних викликів та криз.

День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти - одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.

Це свято веде свою історію зі США, але сьогодні вже має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань.

Найвідомішим воно є в західних країнах, де в цей День у багатьох містах традиційно відбуваються благодійні заходи та марафони, в яких беруть участь відомі актори, громадські та політичні діячі.

День президентів у США

Щороку в третій понеділок лютого Сполучені Штати Америки відзначають День Президентів, відомий також як Президентський день.

Свою історію сьогоднішнє свято, присвячене видатним керівникам країни, веде ще з 1880 року, коли вперше було публічно відсвятковано День народження Джорджа Вашингтона, першого Президента Сполучених Штатів Америки, який народився 22 лютого 1732 року.

День спадщини в Канаді

День спадщини відзначають у Канаді в третій понеділок лютого. У деяких провінціях День Спадщини відзначається як додаткове свято. В Альберті, де третя неділя лютого зайнята святкуванням Дня сім'ї, День спадщини святкують у перший понеділок серпня, Юкон святкує День спадщини в п'ятницю перед останньою неділею лютого, а провінція Саскачеван - 17 лютого.

День спадщини був створений 1973 року Фондом спадщини Канади для збереження та популяризації природної, архітектурної та історичної спадщини Канади. Щороку Фонд спадщини Канади обирає нову тему для святкування Дня спадщини. Наприклад, 2001 року темою був транспорт, що виділило примітні споруди, пов'язані із залізничним, паровим і автомобільним транспортом. У 2005 році темою була віра, і фонд визначив відомі церкви, храми, мечеті та молитовні будинки по всій країні.

День кота в Європі

17 лютого уся Європа присвячує день цим домашнім тваринам. Цей день з’явився в історії святкувань завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелетті. Оскільки за гороскопом знаком вільних і незалежних є Водолій, то саме лютий був обраний місяцем, коли необхідно відзначати День кота.

Нині для святкування дня котів влаштовуються різноманітні ініціативи, серед яких – фотовиставки, конференції, дебати, і, перш за все, збір їжі та коштів для допомоги бездомним пухнастикам.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Сильвіє-Страхимира Краньчевича (1865-1908), хорватського письменника, критика;

140 років від дня народження Володимира Олександровича Неллі (1895-1980), українського режисера, педагога;

125 років від дня народження Миколи Івановича Супруненка (1900-1984), українського історика.

Ще цього дня:

1933 — Вийшов перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік".

1947 — "Голос Америки", заснована в 1942 році для роз'яснення американської політики і підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз;

1955 — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1962 — Катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбургу загинуло 314 людей;

1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав;

2011 — Початок збройних заворушень в Лівії.

2015 — Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі;

2015 — Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами;

2015 — Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті.

Церковне свято:

17 лютого вшановують пам’ять святого мученика Теодора Тирона. Він був римським воїном-новобранцем, якого звинуватили у підпаленні язичницького храму за часів імператора Максиміна, який ненавидів християн.

Теодора схопили. Побожний юнак не приховував віри і його почали катувати, а потім приговорили до спалення.

Іменини: Михайло, Микола, Павло, Роман, Федір, Маріанна, Марія, Ганна.