Умєров обговорив з гендиректором Rheinmetall співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.

«Обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Для України ключове значення має розвиток власного ОПК, і ми відкриті до обміну досвідом із партнерами», - написав Умєров у Фейсбук.

Він наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств, і має успішний досвід такої співпраці.

Умєров подякував Паппергеру за підтримку України та готовність Rheinmetall до реалізації нових взаємовигідних проєктів.

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений 1889 року. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.