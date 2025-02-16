Інтерфакс-Україна
Події
16:59 16.02.2025

Умєров обговорив з гендиректором Rheinmetall співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.

«Обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Для України ключове значення має розвиток власного ОПК, і ми відкриті до обміну досвідом із партнерами», - написав Умєров у Фейсбук.

Він наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств, і має успішний досвід такої співпраці.

Умєров подякував Паппергеру за підтримку України та готовність Rheinmetall до реалізації нових взаємовигідних проєктів.

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений 1889 року. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Теги: #умєров #опк #rheinmetall

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