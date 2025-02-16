ППО збили 852 засоби повітряного нападу противника за тиждень

Протягом тижня (з 10.02.25 по 16.02.25) протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм у неділю.

Зокрема, збито:

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-101;

- 1 керовану авіаційну ракету;

- 479 ударних БпЛА типу Shahed;

- 255 розвідувальних БпЛА;

- 110 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:

- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;

- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

- 6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:

- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;

- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.

Крім того, застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:

- 67 чоловік живої сили;

- 4 одиниці спеціальної техніки;

- укриття та позиції противника.