ППО збили 852 засоби повітряного нападу противника за тиждень
Протягом тижня (з 10.02.25 по 16.02.25) протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм у неділю.
Зокрема, збито:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету;
- 479 ударних БпЛА типу Shahed;
- 255 розвідувальних БпЛА;
- 110 БпЛА інших типів.
За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:
- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 6 – повітряна розвідка.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:
- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.
Крім того, застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:
- 67 чоловік живої сили;
- 4 одиниці спеціальної техніки;
- укриття та позиції противника.