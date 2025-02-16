Інтерфакс-Україна
Події
14:36 16.02.2025

ППО збили 852 засоби повітряного нападу противника за тиждень

1 хв читати
ППО збили 852 засоби повітряного нападу противника за тиждень

Протягом тижня (з 10.02.25 по 16.02.25) протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм у неділю.

Зокрема, збито:

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-101;

- 1 керовану авіаційну ракету;

- 479 ударних БпЛА типу Shahed;

- 255 розвідувальних БпЛА;

- 110 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:

- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;

- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

- 6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:

- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;

- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.

Крім того, застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:

- 67 чоловік живої сили;

- 4 одиниці спеціальної техніки;

- укриття та позиції противника.

Теги: #ппо #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 24.05.2025
Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

09:44 24.05.2025
Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

22:12 23.05.2025
У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

09:14 20.05.2025
Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

10:06 19.05.2025
Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

08:19 18.05.2025
Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

03:27 18.05.2025
В Києві чути роботу ППО

В Києві чути роботу ППО

09:15 14.05.2025
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

08:32 13.05.2025
Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

09:11 12.05.2025
Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

ОСТАННЄ

Фідан їде в Москву обговорювати війну в Україні - ЗМІ

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

Очільник МЗС Великої Британії про атаку на Київ: Це не дії країни, яка прагне миру

Сибіга після ворожої атаки на Київ: Це чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на РФ

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

Порошенко подав до суду на секретаря РНБО Литвиненка за внесення змін в санкційний указ проти нього – адвокат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА