Інтерфакс-Україна
Події
21:19 15.02.2025

Зеленський і Крістерссон обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення миру

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Зеленський і Крістерссон обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення миру

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, сторони обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення миру.

"Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці. На зустрічі з Премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном подякував за це та за всю важливу підтримку нашого народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

"Обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення справедливого й тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки", - додав президент.

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Він наголосив на важливості продовження оборонної підтримки України та тиску на Росію санкціями, щоб "ми могли розпочати переговори з позиції сили". "Путін програє лише сильній Європі", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #підтримка #швеція #зеленський

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