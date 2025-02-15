Сибіга про переговори у Мюнхені: У нас зараз більше впевненості, що ми не самотні, у нас є надія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська делегація прибула до Мюнхену з іншим настроєм, ніж є зараз, після переговорів із союзниками, зокрема США.

“Наша делегація прибула до Мюнхена з іншим настроєм. Зараз у нас набагато кращий настрій і більше впевненості, що ми не самотні”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції,

Міністр пригадав, що три роки тому він приїхав з президентом України прямо з Маріуполя на Мюнхенську конференцію, і тоді всі українські застереження були проігноровані. Цього разу, на думку Сибіги, “у нас є надія”.

“У нас є надія, і ми дійсно говоримо про європейський момент, про європейський момент і вирішальний момент для України. Немає жодних сумнівів, що єдиний спосіб досягти довготривалого справедливого миру для України - це концепція миру через силу, і Україна має рецепт, як досягти цього миру”, - зауважив він.

Сибіга підкреслив, що важливо не маніпулювати терміном “мир”, адже він має бути всеосяжним, довготривалим, а не просто відсутністю війни.

“Ми не повинні повторити помилки Мюнхена, які сталися 87 років тому, і ми ніколи не погодимося з цим. Нічого про Україну без України, а також нічого про Європу без Європи”, - наголосив він.

За словами Сибіги, зараз час для Європи продемонструвати силу.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.