Інтерфакс-Україна
Події
18:10 15.02.2025

Глава МЗС Польщі застерігає від “порожніх гарантій” для України

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Глава МЗС Польщі застерігає від “порожніх гарантій” для України
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг від надання Україні неефективних безпекових гарантій.

“Немає нічого більш небезпечного в міжнародних відносинах, ніж порожні гарантії. Це шкодить тому, хто отримує, тому що робить його надто хоробрим. І шкодить тому, хто дає, тому що ставить рішення про конфлікт у руки одержувача. Ми не повинні цього робити”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Міністр наголосив, що Україна вже мала гарантії (маючи на увазі Будапештський меморандум), які виявилися порожніми.

“Україна віддала Росії третій за величиною ядерний арсенал в обмін на російські гарантії недоторканності кордонів, і до них приєдналися США, Великобританія, Франція та Китай, але до цього часу нічого не було зроблено”, - зазначив він

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сікорський #мюнхенська_конференція

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