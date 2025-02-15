Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію росіян: 176 бойових зіткнень станом на 16:00

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Ворог активізувався на фронті, станом на 16:00 відбулося 176 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська та Тихого, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони, на даний час 23 боєзіткненя тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців. Дев’ять боєзіткнень триває до цього часу.

Три ворожих штурми вже відбили українські захисники на Сіверському напрямку, шість боєзіткнень тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають десять штурмів російських загарбників, ворог намагається прорватися до Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сімнадцять боєзіткнень вже завершені.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька, Диліївки та Кримського, сім боїв точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, 23 боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників. Шість боєзіткнень тривають.

Авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані на Гуляйпільському напрямку.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, також здійснив 182 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На решті напрямків – без особливих змін.