Інтерфакс-Україна
Події
15:49 15.02.2025

Сибіга на міністерській зустрічі G7: Нам потрібні надійні гарантії безпеки за участю США

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Сибіга на міністерській зустрічі G7: Нам потрібні надійні гарантії безпеки за участю США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у міністерській зустрічі G7 у Мюнхені.

“Моє повідомлення: слабкість надто дорога. Путін повинен зіткнутися з сильнішим економічним і військовим тиском, щоб бути змушеним припинити війну. Нам потрібні надійні гарантії безпеки за участю США, щоб просувати справедливий і міцний мир", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що безпека України та трансатлантики неподільні.

“Я вдячний нашим союзникам по G7 за їх лідерство, єдність і підтримку України”, – додав глава МЗС.

Як повідомила пресслужба МЗС, Сибіга заявив, що Україна підтримує політику «миру завдяки силі», проголошену новою адміністрацією США на чолі з президентом Трампом.

Міністр підкреслив, що будь-яке рішення щодо досягнення справедливого миру має включати пакет надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторення агресії.

«Ці рішення можуть передбачати розміщення контингентів, посилення військової присутності, далекобійні спроможності, протиповітряної оборони та інших елементів стримування. Вони також можуть включати повітряне патрулювання для закриття українського неба, використання спроможностей ППО партнерів, посилення присутності США та союзників у Чорному морі», — зазначив глава МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що лише комплексний пакет гарантій безпеки зможе запобігти новій російській агресії. За його словами, усі ці сили та засоби повинні бути дійсно надійними й масштабними.

Міністр також наголосив, що Сполучені Штати мають бути частиною будь-яких безпекових гарантій, щоб зробити їх ефективними.

У Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сибіга #g7

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