Інтерфакс-Україна
Події
15:41 15.02.2025

РФ виробляє за три місяці стільки боєприпасів, скільки НАТО за рік, - генсек

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РФ виробляє за три місяці стільки боєприпасів, скільки НАТО за рік, - генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошує на необхідності нарощування виробництва оборонної промисловості, що буде однією з тем майбутнього саміту Альянсу в Гаазі.

“Зараз Росія виробляє за три місяці стільки боєприпасів, скільки весь НАТО, що у 20 разів перевищує Росію за загальним розміром економіки, виробляє за рік. Тому ми не встигаємо. Росія стоїть на воєнних рейках, на воєнній економіці. Ми - ні. Ми повинні це зробити. Треба скоротити тяганину“, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Генсек наголосив, що це також “хороший бізнес і для американських друзів”, тому що європейські союзники витрачають у США в чотири рази більше, ніж США витрачають у Європі.

“Таким чином, нарощування виробництва оборонної промисловості також принесе багато доларів для американської економіки”, - додав він.

Рютте знову наголосив на необхідності переконатися, що Україна перебуває в найкращій позиції під час мирних переговорів, що означає продовження навчання, продовження постачання зброї в Україну.

“Моїм європейським друзям я б сказав: беріть участь у дебатах, не нарікаючи на те, що ви можете, чи не можете сидіти за столом, а висуваючи конкретні пропозиції, ідеї, збільшуючи витрати, забезпечуючи продовження навчання та постачання зброї. Але також висуваючи конкретні ідеї. Як, наприклад, можуть виглядати гарантії безпеки”, - додав він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #рютте #боєприпаси #рф

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