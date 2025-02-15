Інтерфакс-Україна
Події
13:23 15.02.2025

У ДМС роз'яснили порядок видачі паспортів чоловікам за кордоном

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У ДМС роз'яснили порядок видачі паспортів чоловікам за кордоном

Державна міграційна служба роз'яснила, що військовозобов'язані громадяни України, які подали документи на оформлення до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном без пред'явлення будь-яких додаткових документів.

"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без пред'явлення будь яких додаткових документів. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДМС, вона передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Як повідомлялось, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається "наявність військово-облікових документів".

Теги: #паспорти #чоловіки

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