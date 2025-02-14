МВС: Чоловіки призовного віку, що перебувають за кордоном, з 17 лютого зможуть отримувати виготовлені паспорти

Питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, урегульовано: громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть з 17 лютого починати отримувати виготовлені паспорти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На виконання завдання президента уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти", - написав він у телеграм у п'ятницю.

Він запевнив, що відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.

"Потрібний був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України. Нагадую, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів", - наголосив він.