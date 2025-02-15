Інтерфакс-Україна
Події
13:18 15.02.2025

Допускати поступки перед будь-якими переговорами – величезна помилка, ЄС стоятиме пліч-о-пліч з Україною, зокрема, надаючи гарантії безпеки, – президент Євроради

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Допускати поступки перед будь-якими переговорами – величезна помилка, ЄС стоятиме пліч-о-пліч з Україною, зокрема, надаючи гарантії безпеки, – президент Євроради
Фото: https://x.com/antoniocostapm

ЄС продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною в переговорах, надаючи гарантії безпеки, у відновленні та як майбутній член Євросоюзу, запевнив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

“Сьогодні моє послання чітке: ми не здаємося. Ми продовжимо підтримувати Україну як невід'ємну частину нашого проєкту миру. Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів. Допускати поступки перед будь-якими переговорами - величезна помилка.

Тому ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з Україною в переговорах, надаючи гарантії безпеки, у відновленні та як майбутній член ЄC”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Кошта наголосив, що це спільна позиція Європейського Союзу та України.

Також він зазначив, що всеосяжний, справедливий і тривалий мир означає, що “мир в Україні та безпека Європи не можуть бути відокремлені”. Президент Євроради наголосив, що всеосяжний мир не може бути простим припиненням вогню.

“Це означає, що ми беремо до уваги, що російська загроза виходить за межі України. Росія домінує в Білорусі. Росія має військову присутність у Молдові та Грузії. Росія кидає тінь на країни Балтії, східний кордон Європи, наші демократичні системи, нашу критично важливу інфраструктуру”, - заявив він.

Кошта зазначив, що мир не може дати Росії можливість знову напасти і не може бути винагородою агресору.

“Він має гарантувати, що Росія більше не буде загрозою для України, для Європи, для її сусідів. Що Росія перестане бути загрозою для міжнародної безпеки”, - наголосив він.

Кошта також зазначив, що у розбудові цього миру ЄС повністю візьме на себе відповідальність. Він знову наголосив, що ез України і без Європейського Союзу не буде надійних і успішних переговорів, не буде тривалого миру.

Окремо в ЄС зазначили, що з 2021 року їх витрати на оборону зросли на 30%. Кошта додав, що Європейський Союз “за своєю суттю є мирним проєктом, але ми знаємо, що мир без оборони - це ілюзія”.

У Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #кошта #мюнхенська_конференція

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