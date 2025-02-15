Інтерфакс-Україна
Події
07:27 15.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 129 од. техніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 11 танків, 17 бронемашин, 59 артсистем, 117 БПЛА, а також 129 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб, танків ‒ 10068 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од, артилерійських систем – 23174 (+59) од, РСЗВ – 1283 (+1) од, засоби ППО ‒ 1067 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117), крилаті ракети ‒ 3063 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн 37379 (+127) од, спеціальна техніка ‒ 3747 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zPMwbvnnJQCb7gfZ8gqz4ox3g2e5fKn7w197vPKtdsvtZQvBPHSxxpkyvEErhCgsl

Теги: #генштаб #втрати #рф

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